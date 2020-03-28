Патрули на улицах для бесед: в Башкирии ввели строгий карантин для тех, кому за 65
28 марта, 11:29ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В указ о режиме повышенной готовности по коронавирусу внесены значительные поправки.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В силу они вступают уже с сегодняшнего дня – в республике будут закрыты торговые центры, салоны красоты, часть магазинов. Аптеки, салоны сотовой связи, зоомагазины, продуктовые и строительные магазины будут работать и дальше.
Важное уточнение касается людей от 65 лет и старше – тех, кто в первую очередь подвержен риску заражения коронавируса. Им, а также людям, которые имеют хронические заболевания, предписан режим самоизоляции на дому (исключениями могут стать походы в магазин за продуктами, лекарствами). На улицы города выйдут патрули полицейских, которые, в случае, если увидят лиц указанного возраста, проведут с ними разъяснительную беседу.
Со всеми поправками указа главы республики можно ознакомиться здесь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей