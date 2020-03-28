Патрули на улицах для бесед: в Башкирии ввели строгий карантин для тех, кому за 65

В силу они вступают уже с сегодняшнего дня – в республике будут закрыты торговые центры, салоны красоты, часть магазинов. Аптеки, салоны сотовой связи, зоомагазины, продуктовые и строительные магазины будут работать и дальше.

Важное уточнение касается людей от 65 лет и старше – тех, кто в первую очередь подвержен риску заражения коронавируса. Им, а также людям, которые имеют хронические заболевания, предписан режим самоизоляции на дому (исключениями могут стать походы в магазин за продуктами, лекарствами). На улицы города выйдут патрули полицейских, которые, в случае, если увидят лиц указанного возраста, проведут с ними разъяснительную беседу.