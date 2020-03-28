Неделя в Башкирии: кризис в маске, рубль в каске, жизнь в опаске

Пандемия коронавируса, как бы нам нам не было неприятно об этом вам напоминать (да, трудно привыкнуть, что наша жизнь меняется полностью), продолжает забирать жизни. В России каждые сутки растет количество заболевших и госпитализированных. В республике пока официально четверо инфицированных, среди которых — один несовершеннолетний ребенок.

Ежедневно власти предпринимают решения, касающиеся введения ограничительных мер: закрывают для посещения все культурные учреждения, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, уже запрещены все мероприятия численностью более 50 человек. Впервые за долгое время общественный (правда, только государственный) транспорт начали дезинфицировать специальными моющими средствами, причем речь также и о городских улицах, которые также планируют дезинфицировать. Отменена Фольклориада.

Вечером в пятницу стало известно о новых поправках в режиме повышенной готовности на территории республики — в период с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа розничной торговли, торговых центров, салонов красоты, СПА, парикмахерских. Патрулировать улицы выйдут полицейские, которые в первую очередь будут следить за гражданами старше 65 лет — с ними они будут проводить разъяснительные беседы.

На этой неделе стало известно, кто из чиновников после заграничного отдыха решил на себе убедиться в том, каково это — «счастье работать дома». К слову, мэр Уфы в их числе.

Коронавирус уже нанес удар по бюджету Башкирии. Радий Хабиров на встрече с главными редакторами СМИ республики и сам признался в том, что республика к таким поворотам судьбы готова не была — с одной стороны — скачущий курс доллара, с другой — мировая пандемия и множество запретов в связи с ней. Только на первоочередные меры против коронавируса республике необходимо около 250 млн рублей. Подробно о встрече главредов мы еще с вами поговорим.

Ну, а пока о делах минувших. Точнее о видео, которое неожиданно стало распространяться в сети спустя почти год после того, как его записали. Общественник из Межгорья снял, как новоиспеченный глава закрытого башкирского города устроил банкет с соратниками-депутатами после своего назначения. И все бы ничего, но ведь в разгар рабочего дня…

Как-то незаметно на этой неделе прошел «Гурьев день» — так журналисты называют день, когда появляются хоть какие-то новые сведения о жизни бывшего вице-премьера республики Евгения Гурьева. 23 марта экс-вице-премьер и глава минземимущества Башкирии Евгений Гурьев был освобожден из-под домашнего ареста. Под ним Гурьев находился с мая прошлого года, его обвиняли в превышении должностных полномочий. Теперь бывший высокопоставленный чиновник не может покидать свое жилище в определенное время суток.

Кризис, как известно, всегда нам ясно показывает, у кого осталось, а у кого стерлось человеческое лицо. И мы не только про мошенников. В связи с пандемией в республике резко подскочили цены на облучатели, маски, антисептики, респираторы. Авиакомпания «Победа», например, отказалась вернуть деньги за авиабилеты танцорам из Башкирии. Впрочем, бизнес — ничего личного.

Но и есть потрясающие и вдохновляющие примеры — житель Башкирии пообещал пенсионерам в канун карантина подарить велотренажеры. Обещал и сделал.

В минобразования (а мы напомним, что вузы и школы сейчас на каникулах, а после — на дистанционном обучении) республики пояснили, какой будет зарплата учителей во время карантина.

Как говорится, пандемия пандемией, но дни чистоты и эстетики в республике никто не отменял. Но не должны ведь наши города встречать весну в грязи! Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев подошел к их проведению творчески — опубликовал на своей страничке ролик-пародию на последний хит Little Big с призывом выйти на субботник. С масками, антисептиком и перчатками, разумеется.

Трагическая история башкирки в Сочи — 28-летнюю уроженку Абзелиловского района зарезала ее же возлюбленная, молодая 24-летняя мама. В этот же день на родине умер ее отец. На похороны и перевозку тела собрали 80 тысяч рублей буквально за сутки.

Историческим в очередной раз стало обращение Владимира Путина к россиянам 25 марта. Жизнь (особенно, для представителей среднего и малого бизнеса) после него разделилась на "до" и "после".

Тесты на коронавирус Радий Хабиров на этой неделе решил сдать сам и рекомендовал всем членам правительства. Мы вам только напомним, что всем остальным гражданам тесты делают лишь после появления симптомов.

На этой неделе глава республики провел встречу с главными редакторами СМИ республики. Разумеется, мы были в их числе и постарались задать все волнующие нас вопросы. Глава тем временем дал СМИ множество поводов для заголовков и обсуждений — например, об отставке главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова, так и не справившегося с «Техасом в Уфе».

На этой неделе мы также подробно писали о проблеме вахтовиков, оставшихся буквально в изоляции до мая.

Еще одна стихийная угроза, которую, к счастью, удалось предвидеть и к которой можно подготовиться — это паводок. Под угрозой затопления — дома около трех тысяч уфимцев.

Дорогие читатели, мы надеемся, что коронавирус обойдет вас стороной, но настоятельно рекомендуем, нет, призываем вас — оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности в связи с пандемией.

Берегите себя и близких.