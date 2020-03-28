Лица Победы. Анатолий Зайкин: Под обстрелом засекал огневые точки и батареи фашистов
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Зайкин Анатолий Николаевич. 1924 года рождения.
Из наградного листа:
«Награжден медалью «За отвагу» за то, что, находясь непрерывно с разведчиками на пункте СНД, подвергаясь неоднократному обстрелу, засекал огневые точки и артиллерийские батареи противника.
Товарищ Зайкин быстро и добросовестно выполняет все поручения и приказания, пользуется авторитетом среди командиров и бойцов.
Товарищ Зайкин, находясь на плацдарме за рекой Одер, в районе населенного пункта Лебус, с НП полка за период с 6 по 16 апреля 1945 года обнаружил и засек 2 артиллерийские батареи, 4 пулеметные точки, которые были подавлены в период нашей арт. подготовки, что способствовало продвижению наших войск вперед.
За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».
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