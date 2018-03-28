В Уфу на «Молодость нации» приедут Диана Гурцкая и Айдар Галимов

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Награждение пройдет 3 апреля в ГКЗ «Башкортостан».
В Уфе на награждение лауреатов пятой общественной премии «Молодость нации» приедут Александр Шаляпин, участвующий в стендапе на ТНТ и певица Диана Гурцкая.
Проект направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями, чтобы они могли реализовать себя и выйти в мир спорта. Церемония награждения пройдет в 15:00 3 апреля в ГКЗ «Башкортостан». Победителей определят в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца», «Открытый взгляд».
Из почетных гостей будут герой РФ Александр Карелин, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, народный артист Башкирии и Татарстана Айдар Галимов, Диана Гурцкая, Александр Шаляпин и прочие.
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