В Уфу на «Молодость нации» приедут Диана Гурцкая и Айдар Галимов

В Уфе на награждение лауреатов пятой общественной премии «Молодость нации» приедут Александр Шаляпин, участвующий в стендапе на ТНТ и певица Диана Гурцкая.

Проект направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями, чтобы они могли реализовать себя и выйти в мир спорта. Церемония награждения пройдет в 15:00 3 апреля в ГКЗ «Башкортостан». Победителей определят в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца», «Открытый взгляд».