В мечетях Башкирии объявили сбор средств жертвам трагедии в Кемерово

После каждого намаза, во всех мечетях мы молимся о мире, спокойствии и согласии на земле нашей и отчизне, весь мир кипит. Терпения и стойкости духа их родителям, родным и близким, и всем нам, вся страна всколыхнулась. Это наша единая страна и ради неё, и ради наших детей и внуков, последующих поколений нужно сознавать всю ответственность, и со всей искренностью каждому на своём посту трудиться, сказал Верховный муфтий России, Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин