В Башкирии закрыли первую ледовую переправу

Как уточнили в ведомстве, решение о ее закрытии принято в связи с потеплением и уменьшением толщины льда, теперь присутствие на льду стало представлять опасность.

При этом в Башкирии пока продолжают функционировать три ледовые переправы. По мнению спасателей, закрытие двух переправ (на реке Кама в поселке Николо-Березовка и на реке Белая в городе Бирске) также может произойти до конца марта, то есть на этой неделе. Работа третьей переправы (на реке Белая у деревни Старый Янзигит) будет прекращена чуть позже до конца первой декады апреля.