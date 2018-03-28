В Башкирии приставы нашли детей, незаконно увезенных от отца из Германии
Детей тайно вывезла на территорию России их мать.
Всего несколько дней понадобилось судебным приставам, чтобы установить местонахождение девочки и мальчика, которых их мать незаконно увезла из Германии в Башкирию, от их отца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Службы судебных приставов.
По данным ведомства, приставы получили информацию о том, что на территории Башкирии могут быть двое детей, которых мать практически похитила из Германии. При этом отец детей не знал о намерениях бывшей жены и разрешения на поездку не давал.
Найти похищенных детей судебным приставам Башкирии удалось в считанные дни. Дети, по данным ведомства, «соблюдая все необходимые процедуры, изъяты у матери» и вскоре отправят к отцу в Германию.
Как пояснили в пресс-службе регионального Управления Службы судебных приставов, Россия в 2011 году присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, подписанной в Гааге 25 октября 1980 года. При этом международным розыском детей служба судебных приставов занимается всего четыре года. В 2017 году в Башкирии правоохранители нашли троих детей, а в этом году произошел второй такой случай.