В Башкирии приставы нашли детей, незаконно увезенных от отца из Германии

Всего несколько дней понадобилось судебным приставам, чтобы установить местонахождение девочки и мальчика, которых их мать незаконно увезла из Германии в Башкирию, от их отца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Службы судебных приставов.

По данным ведомства, приставы получили информацию о том, что на территории Башкирии могут быть двое детей, которых мать практически похитила из Германии. При этом отец детей не знал о намерениях бывшей жены и разрешения на поездку не давал.

Найти похищенных детей судебным приставам Башкирии удалось в считанные дни. Дети, по данным ведомства, «соблюдая все необходимые процедуры, изъяты у матери» и вскоре отправят к отцу в Германию.