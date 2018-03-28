В Башкирии начали проводить учебные тревоги в торговых центрах
Сегодня, 15:53ОбществоФото: Башинформ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эвакуации проводились в Уфе, Салавате и Стерлитамаке.
27 марта пожарно-тактические занятие проводились в торговом центре «Городской рынок» и «Аструм» в Салавате. Во время «эвакуации» спаслись 500 посетителей и 84 сотрудника.
Сегодня, 28 марта, в Черниковке прошла эвакуация торгового центра «Меркурий». Проводилась учебная тревога также в торговом центре «Фабри» в Стерлитамаке и в торговом центре «Мир» в Уфе.
Напомним, массовые проверки торговых центров и кинотеатров ожидаются в течение этой и следующих недель по распоряжению Рустэма Хамитова. Связано это с произошедшей трагедий в кемеровском торговом центре, в котором по официальным данным погибло 64 человека.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей