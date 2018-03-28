В Башкирии начали проводить учебные тревоги в торговых центрах

27 марта пожарно-тактические занятие проводились в торговом центре «Городской рынок» и «Аструм» в Салавате. Во время «эвакуации» спаслись 500 посетителей и 84 сотрудника.

Сегодня, 28 марта, в Черниковке прошла эвакуация торгового центра «Меркурий». Проводилась учебная тревога также в торговом центре «Фабри» в Стерлитамаке и в торговом центре «Мир» в Уфе.