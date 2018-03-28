В Башкирии на борьбу со снежной стихией выехали 400 машин техники

Сегодня, 28 марта, на республику обрушился сильный снегопад. На дорогах прогнозируют заторы, пробки из-за большого количества мелких и крупных ДТП. На дороги выехало более 400 единиц снегоуборочной техники: 129 бульдозеров, 78 автогрейдеров, 127 комбинированных дорожных машин и 104 прочих спецавтомобилей.