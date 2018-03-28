В Башкирии на борьбу со снежной стихией выехали 400 машин техники

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Коммунальные службы работают в авральном режиме.
Сегодня, 28 марта, на республику обрушился сильный снегопад. На дорогах прогнозируют заторы, пробки из-за большого количества мелких и крупных ДТП. На дороги выехало более 400 единиц снегоуборочной техники: 129 бульдозеров, 78 автогрейдеров, 127 комбинированных дорожных машин и 104 прочих спецавтомобилей.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Башкирии снежный характер погоды сохранится. В ночь на 29 марта ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью -4,-9, при прояснениях -11,-16, днем 0,-5. На отдельных участках дорог видимость составит 500 метров.
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