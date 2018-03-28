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В Башкирии на борьбу со снежной стихией выехали 400 машин техники
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В Башкирии на борьбу со снежной стихией выехали 400 машин техники

Сегодня, 16:23Общество
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