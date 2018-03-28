Следком России намерен наказать пранкера за фейки о жертвах Кемерово

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщили в Telegram-канале ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Статья, по которой открыто дело, называется «Возбуждение ненависти или вражды».

По данным следствия, подозреваемого зовут Никита Кувиков, но в интернете он более известен как пранкер Евгений Вольнов. Именно он стал автором ложной информации о количестве погибших, которая разошлась по соцсетям и мессенджерам.

Следствие считает, что таким способом Никита Кувиков пытался дестабилизировать ситуацию. Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

Основанием для возбуждения дела против Кувикова стала появившаяся накануне на его ютьюб-канале запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько трупов они смогут принять из ТЦ «Зимняя вишня». Сотрудники были шокированы его информацией о 300-400 погибших и говорили в ответ, что, по их данным, число жертв составляет от 60 до 70 человек.