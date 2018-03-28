Поликлиники Уфы разгрузят за счет открытия ФАПов в пригородах

Накануне, 27 марта, на оперативном совещании в администрации города мэр столицы Ирек Ялалов обратил внимание подчиненных на то, что проблему загруженности уфимских поликлиник можно решить оптимальным способом - за счет открытия фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в пригородных поселках.

- Сегодня мы сталкиваемся с тем, что жители пригородных районов приезжают в городские лечебные учреждения и за счет них полклиники оказываются переполнены пациентами, - отметил Ирек Ялалов. – Если бы эти люди в случае гриппа обращались в ФАПы по месту жительства, обстановка в уфимских медучреждениях стала бы гораздо спокойнее.