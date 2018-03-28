Башкирия в трауре: Акции памяти начались без специальной указки «сверху»

Акции памяти жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово во многих населенных пунктах Башкирии начались еще вчера.

Одним из первых известил о скорбном мероприятии глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев в коротком сообщении на своей странице в Фейсбуке, пригласив всех, кто хочет выразить свое сочувствие жертвам кемеровской трагедии, к мемориалу павшим героям революции в детский парк имени Якутова. Вечером в парке собрались жители не только Советского района, туда приехали люди со многих концов города. На постаменте перед памятником закрепили рукописный плакат «Кемерово, мы с вами», к которому участники траурного мероприятия смогли возложить цветы и детские игрушки.

Такие же акции прошли вчера вечером на площади имени Ленина в Уфе, а также в Стерлитамаке, Белорецке, Ишимбае и Нефтекамске.

Свое скорбное мероприятие провели сегодня утром в перерыве между лекциями студенты и преподаватели Башгоспедуниверситета. Они собрались на минуту молчания на площади перед вторым корпусом вуза. К ребятам присоединились и горожане, оказавшиеся поблизости.

О проведении такой же акции в полдень сегодня сообщается в соцсетях в Белебее. Там горожане придут на берег местного пруда.

В ряде других населенных пунктов власти решили ограничиться проведением траурной церемонии в 18.00, как это будет проходить по всей стране, с запуском белых шаров в память о погибших в Кемерово.

В нескольких группах соцсетей – в частности, в Благовещенске и Дюртюлях – полностью отключили комментарии и пригласили вечером земляков на акцию памяти. Автомобилисты нескольких городов Башкирии намерены вечером в 18.00 или в 19.00 нажать клаксоны в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

В группе "Подслушано в Белебее" предложили в память о погибших детях построить детскую площадку, это предложение уже поддержали многие пользователи соцсетей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги. В Уфе театры и концертные залы отменили представления и спектакли.