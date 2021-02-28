Радий Хабиров посмеялся над видео-приколом со своим участием

Отметим, что данное видео у себя в Instagram разместил руководитель проекта «100LB» Алексей Амодеус. По его словам, он всегда знал, «что дядя Хабиров — творческий человек». Амодеус также предупредил, что видео создано в развлекательных целях и не является оскорбительным материалом. Судя по реакции Радия Хабирова, его видео точно не оскорбило.
Так, на фотографию главы Башкирии наложили анимацию, благодаря которой он исполняет песни и качает головой.
Мне тут вот такое прислали. Не знаю, как сделали, но по-моему смешно, написал Хабиров.
Напомним, «100LB» — творческое объединение, которое ранее опубликовало клип на песню «Яратам тауыҡ ботон!» («Я люблю куриные ножки»), что вызвало недовольство некоторых жителей республики, в том числе солиста этно-рок группы «Аргымак» Рината Рамазанова.