Радий Хабиров посмеялся над видео-приколом со своим участием

Отметим, что данное видео у себя в Instagram разместил руководитель проекта «100LB» Алексей Амодеус. По его словам, он всегда знал, «что дядя Хабиров — творческий человек». Амодеус также предупредил, что видео создано в развлекательных целях и не является оскорбительным материалом. Судя по реакции Радия Хабирова, его видео точно не оскорбило.