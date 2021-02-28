На Учалинском ГОКе усовершенствовали технологию производства закладочных работ

«Технологическая линия с применением мельницы ультратонкого измельчения показала свою эффективность по многим параметрам, и мне, как технологу, приятно наблюдать, что набор нормативных значений прочности закладочных смесей у нас происходит почти в два раза быстрее, чем раньше, при одновременном улучшении их транспортабельности», - отметил и.о. заместителя главного инженера рудника по закладочным работам Жамиль Мурсалимов.