Глава ГИБДД Башкирии предупредил об опасности ДТП из-за диких животных

Такой инцидент попал на камеру видеорегистратора водителя из села Николо-Берёзовка Краснокамского района. Судя по видео, ехавшие навстречу автомобили едва избежали столкновения с крупным лосем. Как рассказывает Гильмутдинов, животное выскочило на дорогу внезапно и быстро перебежало на другую сторону.
Глава ГИБДД предупреждает, что дикие животные часто выходят за пределы леса. Необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы избежать ДТП. Особенно внимательно надо следить за скоростью в зоне действия знака «Дикие животные».
Увидев животное, необходимо снизить скорость и позволить животному уйти с дороги. Не стоит сразу давить на газ, чтобы не испугать зверя, советует Динар Гильмутдинов.
Отметим, что причиной аварии могут стать не только дикие животные. Так, ранее в Абзелиловском районе произошла авария с участием лошадей. Автомобиль «Daewoo Nexia», за рулём которой находился 16-летний парень врезалась в животных, а после съехал в кювет. В аварии погиб юный водитель и два его пассажира. Ещё двое подростков были доставлены в больницу. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в случившемся.