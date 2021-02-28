Глава ГИБДД Башкирии предупредил об опасности ДТП из-за диких животных

Глава ГИБДД Башкирии предупредил об опасности ДТП из-за диких животных

Сегодня, 14:51ОбществоАнна КононоваФото: Скриншот с видео ГТРК
Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов обратился к жителям республики из-за участившихся случаев появления на трассе диких животных, что может стать причиной аварий.

Такой инцидент попал на камеру видеорегистратора водителя из села Николо-Берёзовка Краснокамского района. Судя по видео, ехавшие навстречу автомобили едва избежали столкновения с крупным лосем. Как рассказывает Гильмутдинов, животное выскочило на дорогу внезапно и быстро перебежало на другую сторону.

Глава ГИБДД предупреждает, что дикие животные часто выходят за пределы леса. Необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы избежать ДТП. Особенно внимательно надо следить за скоростью в зоне действия знака «Дикие животные».

Увидев животное, необходимо снизить скорость и позволить животному уйти с дороги. Не стоит сразу давить на газ, чтобы не испугать зверя, советует Динар Гильмутдинов.

Отметим, что причиной аварии могут стать не только дикие животные. Так, ранее в Абзелиловском районе произошла авария с участием лошадей. Автомобиль «Daewoo Nexia», за рулём которой находился 16-летний парень врезалась в животных, а после съехал в кювет. В аварии погиб юный водитель и два его пассажира. Ещё двое подростков были доставлены в больницу. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в случившемся.

дорогаГИБДДБашкирия
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