За чистоту: в Башкирии планируется построить уникальный экотехнопарк

Количество несанкционированных свалок растет, а прежние подходы к обращению с мусором устарели. Самое время что-то делать, причем как можно экологичнее. Так, ООО «Регион-Капитал» планирует к концу 2021 года построить мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов в нескольких километрах от Благовещенска.

— Если идеально подходить к ситуации, то 90% упаковки и пищевых отходов можно использовать повторно, — считает руководитель ООО «Регион–Капитал» Айрат Максадов. — Безусловно, морфологический состав упаковки меняется, используются различные виды пластика, и проблема выборки этих отходов сегодня как никогда актуальна. Если все виды упаковок перемешать, то получится никому не нужный мусор, но если его правильно разделить, то можно переработать и использовать повторно. Поэтому сейчас у нас две ключевые задачи — регулярно разделять отходы на составляющие и наладить верное обращение с отходами.

По словам Айрата Максадова, до 2019 года ответственными за обращение с отходами были муниципалитеты, в настоящее время решено эту сферу передать в частный бизнес, как это практикуется во многих странах. Но проблема в том, что в регионе нет стратегических объектов, способных перерабатывать и заниматься захоронением отходов (исключение составляет полигон в Салавате с некоторым запасом прочности, который в долгосрочной перспективе можно эксплуатировать). Этот вопрос должно решить строительство нового экотехнопарка.

— За последние 20 лет рассматривались различные объекты для строительства подобного полигона, — добавил Айрат Максадов. — Красный Яр в районе Курасково не подошел, потому что он находился на территории бассейна Белой. Рассматривалось и Нагаево, но не подошло по тем же причинам. Был вариант Иглино — по-моему, там были проблемы с грунтовыми водами.

Работа над проектом экотехнопарка ведется компанией с 2016 года. В качестве участка под строительство была выбрана площадка бывшего полигона института нефтепереработки в Благовещенском районе. Она находится в лесном массиве: удалена от северной части Уфы на 28 км, расстояние от Благовещенска составляет 5 км, до ближайших садов — 2,5 км.

— По правилам, санитарно-защитная зона на полигоне составляет 500 м вокруг него, на мусоросортировочном комплексе — 1 км, — уточняет Айрат Максадов. — Также объект не находится в бассейне Белой Таким образом, объект не представляет опасности для ближайших населенных пунктов, а также исключает вред окружающей среде. Для мониторинга этой ситуации в процессе эксплуатации мы должны будем выполнять ряд требований с регулярной проверкой показателей.

Проект прошел федеральную экологическую экспертизу в 2018 году. По словам руководителя компании, у Главгосэкспертизы были замечания к проекту, но касались они не экологической безопасности — было рекомендовано доработать раздел геологических изысканий и дообследовать участок строительства в связи с карстовыми пустотами по соседству. После дополнительных инженерных изысканий было получено положительное заключение государственной строительной экспертизы, которая проводится лишь на основании положительной экоэкспертизы.

— Сортировка и отработка мусора — первый этап нашей работы. После выделения полезных фракций для последующей переработки и компоста, который можно будет использовать для отсыпки дорог и других нужд, примерно 7-20% отходов пойдут на захоронение, — пояснил Айрат Максадов. — В настоящее время в зоне деятельности регионального оператора № 1 нет альтернативного проекта, прошедшего экологические и строительные государственные экспертизы и находящегося на таком этапе реализации. Не случайно наш проект признан правительством РБ приоритетным инвестиционным проектом и подлежит государственной поддержке.

Также на территории будет организован участок под компостирование и производство RDF-топлива. Планируется, что проект позволит уменьшить объем отходов, подлежащих размещению на полигоне, до 7%, возвращать до 60% массы вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, а также внедрить и развивать систему селективного сбора отходов. Строительство позволит создать до 300 новых рабочих мест, а также снизит количество несанкционированных свалок.

— Две недели назад я был в Благовещенске, общался с коллегами из СПЧ, гражданами, которые излагают свою позицию касательно данного проекта, они ее изложили и главе РБ касательно того, что на территории Благовещенского района есть действующий полигон и мусоросортировочный комплекс, — отметил заместитель министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. — При этом планируется построить в разы больше полигон и мусоросортирововчный комплекс. Нам бы хотелось комплексно провести экспертизу данного инвестиционного проекта и представить на согласование главе Республики Башкортостан — Радию Фаритовичу. Могу официально заявить, что министерство природопользования и экологии РБ поддерживает подобные проекты как «Регион-Капитал». Мы с администрацией Благовещенского района и с МУП «Спецавтохозяйство» будем отдельно встречаться и рассматривать весь пакет документов, учитывая то, что он внесен в территориальную схему РБ как планируемый объект.

Нияз Фазылов также заверил, что ситуация взята на контроль. По словам чиновника, совместно с инвестором, администрацией города планируется максимально открыто рассказывать людям о проекте.

Строительство проекта планируется в несколько этапов: в 2020–2021 гг. — строительство мусоросортировочного комплекса и объекта размещения отходов, в 2021–2022 гг. — организация производства резиновой крошки и продукции из нее, а также компоста и RDF-топлива. В 2022–2024 гг. планируется организовать переработку остатков. Проект реализует ООО «Регион-капитал» с привлечением инвесторов. Стоимость проекта около 937 млн руб., из них 300 млн заложено на рекультивацию объекта в будущем.

— Этот проект с 2016 года находится в Минэкологии, — добавил Нияз Фазылов. — Нам бы хотелось получить актуализированный бизнес-план с современным графиком движения по проекту, чтобы мы могли его комплексно оценить и обсудить.