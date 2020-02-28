В Башкирии самозванка из МЧС заставляет вешать объявления о вспышке коронавируса

В Башкирии орудует мошенница, известная уже во многих городах России. Женщина звонит в государственные и частные компании, представляется Мариной Кавериной – капитаном внутренней службы из управления МЧС России. А дальше сценарии обычно не повторяются.

По словам бухгалтера стоматологической клиники из Москвы Натальи Бузукиной, женщина предупредила о скорой проверке и предложила купить нормативную литературу за 2400 рублей, которую в скором времени доставят курьером.

— У женщины очень хорошая дикция и поставленный голос, знает процедуру нормативки по ГУ и ЧС. Я чуть не купилась. Как она меня на испуг взяла. Хотя и просматриваю сайт о предстоящих проверках, а там ничего и в помине не было, — рассказывает женщина.