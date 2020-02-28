В Башкирии пообещали сильную бурю и ветер
28 февраля, 15:14ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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МЧС по Башкирии прислали смс-оповещения о надвигающейся стихии.
На мобильные телефоны жителей Башкирии пришла рассылка о том, что в республике ожидаются сильные порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду.
Население республики попросили быть внимательными и осторожными.
В МЧС также предупредили о гололеде в отдельных районах и гололедице. Дополнительно обещают также туманы утром и ночью. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3 градуса, ночью по юго-востоку до -7.
Напомним, сегодня также в течение дня обещают сильный ветер со скоростью от 17 до 22 метров в секунду.
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