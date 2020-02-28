В Башкирии начались поиски пропавшего 18-летнего Ильдара Фаррахова
28 февраля, 15:32ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что пропавший парень не выходит на связь уже с 24 февраля.
Подробности пропажи Ильдара Фаррахова детально не приводятся, известно только, что Ильдар вышел в тот день из дома в Уфе и исчез. Новостей со дня пропажи пока что никаких нет.
Приметы: рост - 175 сантиметров, худое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
Был одет в черную удлиненную куртку, черные болоньевые штаны, темно-коричневые берцы, черную трикотажную шапку.
Всю информацию волонтеры просят сообщать по телефону 8 800 700 54 52.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей