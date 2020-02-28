В Башкирии еще больше семей смогут получать ежемесячные выплаты за первого ребенка

В Башкирии на выплату ежемесячного пособия за рождение первого ребенка в 2020 году выделили 4,5 миллиардов рублей. Эта сумма больше на 3,4 миллиарда рублей, чем в прошлом году. Об этом заместитель премьер-министра республики Ленара Иванова сообщила на пленарном совещании в Общественной палате.

Одно из основных изменений по этой программе в 2020 году стало увеличение шансов на получение выплаты. Если раньше претендовать на нее могли семьи, где среднедушевой доход не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума, то теперь ее увеличили до 2-кратной величины – сейчас эта сумма составляет 20 372 рубля. Также продлен срок выплаты с 1,5 до 3 лет.