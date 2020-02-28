В 2020 году в Башкирии обещают построить 24 новых детских сада

В Башкирии в текущем году планируют построить 24 новых детских сада в городах и районах республики. Благодаря этому появится 3890 мест для детей от трех лет. Об этом сообщила Ленара Иванова на совещании в Общественной палате.

За 2019 год на территории республики возвели 22 новых образовательных учреждения. На это было потрачено более 1 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, что меньше заложенной суммы на 585 миллионов рублей. Остаток средств потратят на строительство детских садов в 2020 году.