«Тантана» приглашает на Масленицу

Все выходные флагманские магазины компании под зажигательные танцы башкирских пчел встречают покупателей блинами и угощают «Диким медом».

28 февраля с 16 до 19 часов — в люксовом магазине «Тантана» на ул. Ленина, 31.

29 февраля с 13 до 16 часов по адресу 50 лет Октября, 7.