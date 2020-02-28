«Тантана» приглашает на Масленицу

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Розничная сеть АО «Башспирт» — «Тантана» приглашает уфимцев и гостей столицы вместе проводить зиму и отпраздновать Масленицу.
Все выходные флагманские магазины компании под зажигательные танцы башкирских пчел встречают покупателей блинами и угощают «Диким медом».
28 февраля с 16 до 19 часов — в люксовом магазине «Тантана» на ул. Ленина, 31.
29 февраля с 13 до 16 часов по адресу 50 лет Октября, 7.
И в первый день весны 1 марта с 13 до 16 часов — в «Тантане» на пр. Октября 107А.
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