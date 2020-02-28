Специалисты ESET сообщили об уязвимости Wi-Fi

Отмечается, что благодаря этой уязвимости хакеры могут с помощью сети Wi-Fi взламывать гаджеты. По большей части речь идёт о модулях Broadcom и Cypress Semiconductor. Отмечается, что аппарат оказывается под угрозой в случае отключения от сети или уменьшении мощности сигнала. В этом случае злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователей.