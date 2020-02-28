Специалисты ESET сообщили об уязвимости Wi-Fi

В отчёте компании ESET сообщается о том, что уязвимость сети Wi-Fi ставит под угрозу взлома более миллиарда смартфонов во всем мире.
Специалисты называют эту уязвимость Kr00k, информирует газета «Известия» 27 февраля.
Отмечается, что благодаря этой уязвимости хакеры могут с помощью сети Wi-Fi взламывать гаджеты. По большей части речь идёт о модулях Broadcom и Cypress Semiconductor. Отмечается, что аппарат оказывается под угрозой в случае отключения от сети или уменьшении мощности сигнала. В этом случае злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователей.
В группе риска оказались мобильные устройства iPhone 6, 6s, 8 и XR, Xiaomi Redmi, Google Nexus, Samsung Galaxy и другие. Кроме этого, уязвимость может стать причиной утечки данных с ноутбуков MacBook и планшетов iPad Air.
Компании уже выпустили защищающие от уязвимости обновления для устройств. Владельцам гаджетов рекомендуется обновить программное обеспечение своих аппаратов.