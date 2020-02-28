"Профстажировка 2.0": гендиректор Почты России вручил награду одной из победительниц
28 февраля, 14:51ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
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В Москве подвели итоги "Профстажировки 2.0". Всероссийский конкурс студенческих работ - совместный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" и ОНФ.
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