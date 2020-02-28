Потребительские цены в России остаются неизменными вторую неделю

По данным главного статистического ведомства России с 18 по 25 февраля индекс потребительских цен в стране составил 100%. При этом с начала февраля он составил 100,2%, а с начала года – 100,6%, пишет rns.online.

При этом в ведомстве отмечают, что за отчетный период цены на некоторые продукты снизились. Так подсолнечное и сливочное масло подешевело на 0,1%, как и замороженная рыба и куриное мясо. Свинина стала дешевле на 0,2%, пшеничная мука и сахар-песок – на 0,3%, шлифованный рис – на 0,4%, пшено – на 0,5. Наибольшее снижение показала цена на куриные яйца – 1,1%.

В то же время, огурцы подорожали на 1,2%, помидоры на 3,9%, а средний рост цены на плодоовощные товары составил 0,9%. Также увеличилась стоимость на гречку (0,6%), творог, сметану, полукопченую колбасу и говядину (0,2%). Шоколадные конфеты и стерилизованное молоко стали дороже на 0,4%.