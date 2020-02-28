Посылка быстро и просто. Онлайн-сервис «Почты России» оптимизировал услугу

Каждый человек в определенный момент жизни может столкнуться с необходимостью отправки посылки, пишет aif.ru. Может, надо что-то переслать знакомым или близким, а может — отправить в другой город вещь, проданную через сервис онлайн-объявлений. Сделать это с помощью «Почты России» — проще простого, благодаря новому сервису оформления посылок онлайн. И не придется стоять в очередях — чего многие нередко боятся.

Первый шаг — упаковка посылки. Главное, что нужно учесть — содержимое не должно «болтаться» внутри коробки. С подробными рекомендациями по упаковке отправлений можно ознакомиться на сайте «Почты России». Дальше — самое простое.

Сервис по онлайн-оформлению посылок доступен как на сайте почты, так и в мобильном приложении. В соответствующем разделе нужно заполнить адресные данные отправителя и получателя, а также указать вес посылки.

Ничего страшного, если нет возможности узнать точный вес отправления — он может быть примерным, при сдаче посылки в отделение почты оператор ее взвесит. После заполнения всех данных система предложит оплатить отправление онлайн. Цена будет рассчитана исходя из указанного веса посылки— в момент оформления оплаты эта сумма будет заморожена на вашей банковской карте. Если же точный вес посылки будет отличаться от указанного, окончательная цена отправления будет скорректирована, когда оператор взвесит посылку. Именно эта сумма в итоге спишется с вашего счета.

Отправление можно оплатить не только онлайн, но и в отделении «Почты России». Однако, сдать посылку без очереди можно лишь оплатив ее заранее.