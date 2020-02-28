Почти 70% россиян одобрили решение сделать день голосования по Конституции выходным

Так, специалисты ФОМ проводили опрос и выяснили мнение населения РФ относительно назначенной даты голосования. В частности, вопрос звучал следующим образом: «Всенародное голосование по вопросу поправок в конституцию назначено на 22 апреля. Это будний день (среда), который будет объявлен выходным. Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, — положительно или отрицательно?», сообщает РБК.

68% опрошенных сообщили, что такая инициатива им нравится. Отрицательно отреагировало на предложение 13% опрошенных. Респонденты также отвечали на вопрос, придут они на голосование или нет. 64% опрошенных сообщили, что в принципе планируют это сделать. 31% из них отметил, что точно пойдет, еще 20% ответили “вероятно”, а 13% — скорее да, чем нет.

25% россиян не хотят участвовать в голосовании по поправкам. 13% из них ответили, что точно не пойдут на голосование, еще 6% ответили, что скорее нет, чем да, и еще 6% сообщили, что, скорее всего, нет.

Также респондентам задавали вопрос относительно того, слышали ли они, что голосование будет всенародным. Так, в курсе оказались 32%, 26% сообщили, что “где-то слышали”, 41% слышали об этом впервые.

Опрос проводился 26–27 февраля в 53 субъектах страны на территории 104 городов. Всего в нем участвовало 1,5 тысячи человек. Подчеркивается, что статистическая погрешность может составлять не более 3,6%.

Предложение о проведении всероссийского голосования 22 апреля было озвучено 26 февраля на встрече президента Путина с членами рабочей группы по поправкам. Инициатива принадлежит сопредседателю рабочей группы сенатору Андрею Клишасу. Такое решение он объяснил тем, что 19 апреля — это Пасха, а с 22 апреля у мусульман начинается Рамадан. Таким образом, 22 апреля стало самым удобным днем для всех.

Позднее сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Владимир Путин одобрил предложенную политиками дату. Также его слова подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кроме того, 22 апреля станет оплачиваемым выходным. Также 22 апреля отмечается 150-й юбилей со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина), что, к слову, вызвало негативную реакцию представителей партии коммунистов. Однако, как подчеркнул Песков, никто особо широко не празднует этот день, поэтому помех в проведении голосования быть не должно.

Представители внутриполитического блока Кремля на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике заявили, что явка должна быть примерно 60%, а за положительный результат проголосовать должны примерно 70% россиян. Однако прямой задачи обеспечить такие показатели не ставилось, но подчеркивалось, что они были бы идеальными. Поэтому специалисты ожидают, что средняя явка в регионах составит примерно 50–55%. Также в Кремле обязали обеспечить на участках атмосферу праздника, дабы повысить явку.