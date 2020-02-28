Почти 70% россиян одобрили решение сделать день голосования по Конституции выходным
Более 70% россиян положительно отнеслись к предложению сделать выходным день голосования по поправкам в конституцию. Такие данные предоставили специалисты ФОМ. Уже выбрана дата — 22 апреля.
Так, специалисты ФОМ проводили опрос и выяснили мнение населения РФ относительно назначенной даты голосования. В частности, вопрос звучал следующим образом: «Всенародное голосование по вопросу поправок в конституцию назначено на 22 апреля. Это будний день (среда), который будет объявлен выходным. Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, — положительно или отрицательно?», сообщает РБК.
68% опрошенных сообщили, что такая инициатива им нравится. Отрицательно отреагировало на предложение 13% опрошенных. Респонденты также отвечали на вопрос, придут они на голосование или нет. 64% опрошенных сообщили, что в принципе планируют это сделать. 31% из них отметил, что точно пойдет, еще 20% ответили “вероятно”, а 13% — скорее да, чем нет.
25% россиян не хотят участвовать в голосовании по поправкам. 13% из них ответили, что точно не пойдут на голосование, еще 6% ответили, что скорее нет, чем да, и еще 6% сообщили, что, скорее всего, нет.
Также респондентам задавали вопрос относительно того, слышали ли они, что голосование будет всенародным. Так, в курсе оказались 32%, 26% сообщили, что “где-то слышали”, 41% слышали об этом впервые.
Опрос проводился 26–27 февраля в 53 субъектах страны на территории 104 городов. Всего в нем участвовало 1,5 тысячи человек. Подчеркивается, что статистическая погрешность может составлять не более 3,6%.
Предложение о проведении всероссийского голосования 22 апреля было озвучено 26 февраля на встрече президента Путина с членами рабочей группы по поправкам. Инициатива принадлежит сопредседателю рабочей группы сенатору Андрею Клишасу. Такое решение он объяснил тем, что 19 апреля — это Пасха, а с 22 апреля у мусульман начинается Рамадан. Таким образом, 22 апреля стало самым удобным днем для всех.
Позднее сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Владимир Путин одобрил предложенную политиками дату. Также его слова подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кроме того, 22 апреля станет оплачиваемым выходным. Также 22 апреля отмечается 150-й юбилей со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина), что, к слову, вызвало негативную реакцию представителей партии коммунистов. Однако, как подчеркнул Песков, никто особо широко не празднует этот день, поэтому помех в проведении голосования быть не должно.
Представители внутриполитического блока Кремля на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике заявили, что явка должна быть примерно 60%, а за положительный результат проголосовать должны примерно 70% россиян. Однако прямой задачи обеспечить такие показатели не ставилось, но подчеркивалось, что они были бы идеальными. Поэтому специалисты ожидают, что средняя явка в регионах составит примерно 50–55%. Также в Кремле обязали обеспечить на участках атмосферу праздника, дабы повысить явку.
Второе чтение по законопроекту пройдет 10 марта. Как отметил сенатор Клишас, третье чтение может пройти уже 11 марта. После чего законопроект должен получить одобрение со стороны двух третей членов региональных собраний и субъектов Федерации. Далее законопроект направляется для подписания президенту Путину, а 22 апреля проводится всероссийское голосование. При положительном итоге голосования поправку вступят в силу.