Москалькова озвучила проблемы заключенных при этапировании

По словам политика, каждый первый заключенный назвал мучением свое пребывание в автозаке при этапировании, пишет RT.

Москалькова заявила, что курящих и некурящих перевозят вместе, осужденные не имеют возможности сходить в туалет и, зачастую, в таком режиме они передвигаются целый день.