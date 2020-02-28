Москалькова озвучила проблемы заключенных при этапировании
28 февраля, 16:54ОбществоФото: kremlin.ru
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что за последнее время количество жалоб на условия этапирования выросло в четыре раза.
По словам политика, каждый первый заключенный назвал мучением свое пребывание в автозаке при этапировании, пишет RT.
Москалькова заявила, что курящих и некурящих перевозят вместе, осужденные не имеют возможности сходить в туалет и, зачастую, в таком режиме они передвигаются целый день.
Она также отметила, что при этапировании на железной дороге заключенные жалуются на проблемы с постельным бельем и использованием туалетов.
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