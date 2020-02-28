Митинг против действий БашРТС перенесли в другое место
Митинг движения «СтопБашРТС» был запланирован на 29 февраля на площади ДК «Химик».
Согласованный митинг в администрации Уфы предложили перенести в другое место. «Башинформ» сообщает, что причину в мэрии объяснили накладкой, так как в запланированное время на площади пройдет другое мероприятие. Митинг, напомним, был согласован более пяти дней назад.
Вице-мэр столицы Башкирии Рустам Газизов сообщил, что организаторам митинга предложили перенести его внутрь здания. Организаторам об этом направили уведомление.
В информационном агентстве также передали, что в мероприятии не будут участвовать представители управляющих компаний, министерства и БашРТС.
Напомним, жители Башкирии недовольны новыми тарифами БашРТС. Возмущение вызывают и сообщение о корректировке по отоплению. При этом потребители в шоке от «долгов» и называют их взятыми с потолка — порой это немаленькие суммы, превышающие 10-15 тыс. руб. (пока рекорд, названный в соцсетях, — 41 тыс. руб.)