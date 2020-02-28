Краснодарский край собирается расширить список городов, взимающих курортный сбор

На данный момент курортный сбор платят отдыхающие в 11 городах Кубани, в частности в Сочи, Геленджике и Анапе. К ним хотят присоединиться Новороссийск, а также 3 поселения Темрюкского района: Фонталовское, Новоатаманское и Голубицкое. Муниципальные власти уже подали губернатору Краснодарского края Кондратьеву соответствующие заявки, сообщает RT.

Отмечается, что курортный сбор будет составлять 10 рублей в сутки с одного человека, если ему исполнилось 18 лет и он собирается оставаться в населенном пункте дольше 24 часов.