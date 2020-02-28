Как повлияет визит «Вашингтона» в Россию на КХЛ

НХЛ рассматривает возможность осенью следующего года командировать «Кэпиталз» в Европу, в том числе и в Россию. Об этом заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дейли на чествовании в Вашингтоне 700-й шайбы Александра Овечкина, сообщает «Советский спорт».

Лига даже готова снизить финансовые требования, которые ранее были основным затруднениям при организации выступлений «Вашингтона» в России. Плюс к тому, пока неизвестен формат матчей – против клубов КХЛ либо свои «междусобойчики».