Бич божий: глава Башкирии предложил активнее изучать в школе основы религии

Сегодня, 28 февраля, в Уфе на форуме «Взлетай» глава Башкирии выступил перед собравшимися, сформулировав основные вызовы, которые сегодня адресованы педагогам да и в целом всем взрослым, которых беспокоит будущее детей.

- Сколько угроз у современного школьника? Я даже не перечислю всё - скулшутинги, буллинги и что там ещё есть. Этим надо серьезно заниматься, и вот несколько соображений. Первое - тема самоубийств, очень деликатная тема. По республике за этот год благодаря слаженной работе многих структур, очень серьезной работе министерства здравоохранения по линии развития психологической службы, по улавливанию изменения атмосферы в нашем обществе - мы на 86 человек сократили количество самоубийств. Это очень серьезная цифра. В прошлом году было 28 самоубийств детей до 18 лет, в 2019 – 30, - отметил Радий Хабиров.

- Казалось бы, все это в рамках математической погрешности, но давайте будем перфекционистами, значит, вы не выполнили вашу работу - вы, директора, учителя, министерство образования и прочие структуры. Прошу на эту цифру серьезно обратить внимание. Я абсолютно верю, что силами государственного управления это решаемая задача. Глава региона также отметил, что в целом по республике за год произошло общее снижение преступности на 3,8% - это существенная цифра, учитывая, что совершается около 52 тысяч преступлений в год.

- Что происходит с детской преступностью? Рост на 10%! Есть повод задуматься? Я считаю, это недоработка министерства образования, - заявил он. - Не могу дать цифры по наркотикам - в РБ рост преступлений в связи с незаконным оборотом наркотиков. Я не говорю про молодежь, она в целом выросла. Наверное, и по нашим детям бьёт. Мы должны понимать, что вся эта нечисть рядом с нами ходит, поганые идеологии - все эти АУЕ и прочее - рядом. На границе нашей республике, в некоторых субъектах это уже бич целый.

Радий Хабиров рассказал, как накануне встречался с мусульманскими и православными духовными лидерами региона, которые посетовали, что в школах нет особого движения по изучению основ религии.

- Я ни в коей мере не намерен вас в это сейчас загонять, но я думаю: когда в душе и сердце ребенка пустота, то она тут же заполняется. И вам мне кажется, нужно здесь очень внимательно подумать - божье слово ли, просто слово пастыря ли, представление о добре и справедливости каким-то образом нужно это делать. И если кто-то в школы приходит и наших детей чему-то учит, то это должен быть лучшие представители религии, лучшие духовные лидеры, чтобы ребенок слушал с открытым ртом и выходил с урока просветлённым.

Мы должны использовать весь инструментарий в борьбе за души наших детей! – поделился своим мнением Радий Хабиров.