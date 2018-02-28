В Башкирии собрали более миллиона для травника Гордеева

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Ущерб предприятия составил около 200 миллионов рублей.
«Фитоцентр Гордеева» собрал 1 миллион 350 тысяч рублей для восстановления нарушенного выпуска лекарственных сборов, сообщают «Вести Башкортостан».
Напомним, в ночь с 3 на 4 января сгорело здание, в котором находилось две трети запасов лекарственных растений и уже готовые травяные сборы. Всего сгорело 47 тонн продукции, в том числе фасовочные аппараты, автоматические линии по резке и мед. Ущерб предприятия составил около 200 миллионов рублей.
На призыв Михаила Гордеева собрать средства для восстановления откликнулись 143 человек и организации. Сейчас взято в аренду небольшое здание, где фасуются сохранившиеся травы.
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