В Башкирии собрали более миллиона для травника Гордеева

Напомним, в ночь с 3 на 4 января сгорело здание, в котором находилось две трети запасов лекарственных растений и уже готовые травяные сборы. Всего сгорело 47 тонн продукции, в том числе фасовочные аппараты, автоматические линии по резке и мед. Ущерб предприятия составил около 200 миллионов рублей.