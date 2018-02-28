Об этом заявила директор фонда Рина Даянова.

В Башкирии ликвидируется Фонд строительства спортивных сооружений и социально значимых объектов Башкирии, через который в 2012 и 2013 годах распределялись контракты на ремонт и реконструкцию объектов к саммитам ШОС и БРИКС, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». По информации газеты, об этом в арбитражном суде Башкирии заявила директор фонда Рина Даянова. В суде слушается дело по иску генподрядного треста «Башкортостаннефтезаводстрой» о взыскании с фонда, минкульта, минфина и правительства Башкирии 24,56 млн руб.

В суде Даянова заявила о том, что долг признают, но денег у предприятия на его оплату нет и показала решение о ликвидации.

Представители кабммина и минкульта были против удовлетворения требований треста. Представитель минфина попросил предоставить документы на исполненные работы.

Слушание иска по существу пройдет 15 марта.