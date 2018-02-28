Глава Башкирии отправил телеграммы с соболезнованиями семьям погибших в ДТП

На оперативном совещании в правительстве региона почтили память девяти погибших минутой молчания.

Сегодня, 28 февраля, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провел оперативное совещание, главной темой которого стало жуткая дорожная авария, случившаяся накануне на трассе M-5 возле поселка Улу-Теляк.

Напомним, в результате ДТП на месте происшествия сразу погибли девять человек, которые ехали в маршрутном междугороднем микроавтобусе и столкнулись с груженой щебнем фурой. Трое погибших являются жителями Башкирии.

В сегодняшнем правительственном совещании приняли участие члены правительства республики, руководители профильных министерств, ведомств и правоохранительных органов. Они начали разговор о происшедшем с минуты молчания в память о жертвах аварии.

Затем Рустэм Хамитов поручил правительству республики решить вопрос с оказанием материальной помощи семьям погибших и пострадавшим, а также проработать вопрос создания системы контроля на автомобильных дорогах и федеральных трассах вне населённых пунктов, в том числе с использованием средств видеофиксации. Само собой разумеется, необходимо усилить контроль и за соблюдением водителями правил дорожного движения как на автомагистралях, так и в городах, муниципалитетах.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, от его имени и имени всех жителей республики были отправлены телеграммы с соболезнованиями семьям погибших в аварии людей.

- Известие о страшной трагедии острой болью отозвалось в наших сердцах. Искренне скорбим, разделяем боль невосполнимой утраты, – говорится в тексте соболезнования.