«Деловые линии» организуют безопасную доставку запчастей с Дальнего Востока

По словам специалистов, лишь крупные организации смогут обеспечить такой сегмент качественным сервисом, например группа компаний «Деловые линии», которая имеет в своем распоряжении очень широкую географию перевозок и высокие гарантии безопасности транспортировки.
Доставка запчастей для автомобилей, как правило, нуждается в оперативности и высоком качестве доставки, так как детали должны прибыть к заказчику вовремя и без каких-либо повреждений. Большую и важную роль в таком бизнесе играет необходимость упаковать хрупкий товар в дополнительную прочную упаковку, которая защитит груз от царапин и других, более серьезных повреждений, сообщают “Новые известия”.
По данным портала о логистике и транспорте Infranews, «Деловые линии» являются лидером транспортно-логистического рынка, чья доля сборных грузов превышает 26%. По этой причине у компании есть все необходимое, чтобы обеспечить отличные условия. «Деловые линии» начали использовать специальные виды упаковки с усиленными ребрами жесткости для хрупких деталей. Тяжелые запчасти, такие как двигатели или трансмиссии, будут доставляться заказчику на паллетах, где груз будет надежно зафиксирован стрейп-лентой и хорошо защищен удобным для транспортировки деревянным каркасом. Помимо этого, компания страхует все свои грузы, гарантируя доставить их вовремя и в полной сохранности. Также для региона были введены специальные тарифы, акции и скидки на доставку запчастей. Например, для отправителей из Хабаровска и Владивостока на автозапчасти действует скидка до 50% относительно других категорий, а также бесплатный выезд машины, чтобы можно было забрать груз прямо из дома, офиса или со склада клиента.
Ранее рынок автомобильных перевозок Дальнего Востока представляли лишь местные компании, но приход федеральных «мейджоров» заметно изменит ситуацию. По мнению экспертов, в борьбе за клиента победу одержат те перевозчики, которые смогут предложить потребителю лучший сервис и гарантию качества, нежели ценовой демпинг.