«Деловые линии» организуют безопасную доставку запчастей с Дальнего Востока

Доставка запчастей для автомобилей, как правило, нуждается в оперативности и высоком качестве доставки, так как детали должны прибыть к заказчику вовремя и без каких-либо повреждений. Большую и важную роль в таком бизнесе играет необходимость упаковать хрупкий товар в дополнительную прочную упаковку, которая защитит груз от царапин и других, более серьезных повреждений, сообщают “Новые известия” .

По данным портала о логистике и транспорте Infranews, «Деловые линии» являются лидером транспортно-логистического рынка, чья доля сборных грузов превышает 26%. По этой причине у компании есть все необходимое, чтобы обеспечить отличные условия. «Деловые линии» начали использовать специальные виды упаковки с усиленными ребрами жесткости для хрупких деталей. Тяжелые запчасти, такие как двигатели или трансмиссии, будут доставляться заказчику на паллетах, где груз будет надежно зафиксирован стрейп-лентой и хорошо защищен удобным для транспортировки деревянным каркасом. Помимо этого, компания страхует все свои грузы, гарантируя доставить их вовремя и в полной сохранности. Также для региона были введены специальные тарифы, акции и скидки на доставку запчастей. Например, для отправителей из Хабаровска и Владивостока на автозапчасти действует скидка до 50% относительно других категорий, а также бесплатный выезд машины, чтобы можно было забрать груз прямо из дома, офиса или со склада клиента.