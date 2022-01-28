Следственный комитет проводит проверку по факту нападения стаи собак на ребенка в Уфе

Следственный комитет Кировского района начал доследственную проверку случая нападения десяти собак на подростка в центре Уфы. Сообщается, что есть признаки преступления по статье о халатности.

В Уфе следственный комитет по Кировскому району организовал доследственную проверку из-за информации о нападении бездомных собак на ребенка. Проверка организована по признакам преступления по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Напомним, что сегодня утром появилось видео о том, как десять бродячих псов напали на подростка. Отбиться от них ему помог дворник. Сейчас организована проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит опросить пострадавшего мальчика, очевидцев, сотрудников администрации и организацию по отлову безнадзорных животных. Известно, что жители, близлежащих домов, где сегодня произошло нападение беспризорных собак на ребенка, жаловались на животных ранее. Однако, реакции от властей не последовало. Кроме того, за последние несколько дней, жалобы поступали и на стаю бродячих собак, облюбовавших территорию близ школы № 124 на Уфимском шоссе. Местные жители опасаются, что животные могут напасть на беззащитных детей идущих в школу. Случаи нападения бездомных животных за последнее время в России не редкость. В апреле прошлого года Башкирию потрясла ужасающая история. Тогда, в селе Сафарово, собаки растерзали четырехлетнего мальчика. Несколько дней назад, в Забайкальском крае, стая бездомных животных насмерть загрызла семилетнюю девочку. Местные жители, из-за отсутствия реакции властей на их многочисленные жалобы, после смерти ребенка начали самостоятельно массово расстреливать животных.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter