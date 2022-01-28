В Уфе изменят схему проезда по Затонскому кольцу в феврале 2022 года

Изменения в движении начнутся с 15 февраля. Водителям, которые привыкли двигаться со стороны Города Галле, теперь запретят поворот налево в сторону улицы Пархоменко. Проезд будет открыт только в сторону Затона.

В Уфе изменят схему проезда по Затонскому кольцу, произойдет это в феврале 2022 года. Об этом сообщили в мэрии города сегодня, 28 января. Причиной изменений послужил тот факт, что участок дороги, который соединяет центр и Затоном, всегда был аварийным и достаточно проблемным. Круговое движение зачастую провоцировало аварии, которые создавали большие пробки на въезде и выезде. Сообщается, что с 15 февраля будет изменен режим проезда по кольцу, водителям со стороны Города Галле будет запрещено поворачиваться налево в сторону улицы Пархоменко. Проезд будет открыт только в сторону Затона. Пока что мэрия не озвучила других альтернатив, но по всей видимости, движение перейдет на Большую Гражданскую, Зорге и Кировоградскую.

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