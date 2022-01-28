В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству из-за укуса кошки

В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству из-за укуса кошки
В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству из-за укуса кошки
28 января, 20:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
28 января указ за подписью Радия Хабирова о введении карантина по бешенству в деревне Таишево Юнусовского сельсовета был опубликован на портале правовой информации.

Карантин в Юнусовском сельсовете в Мечетлинском районе Башкирии действует с 27 января. В указе содержится и информация о источнике, а точнее очаге, который обнаружили в личном подсобном хозяйстве местного жителя.

В Россельхознадзоре Башкирии сообщали подробности. Мужчину укусила соседская кошка, которая вела себя агрессивно, а после и вовсе скончалась. мужчина заподозрил неладное и обратился в ветеринарную станцию. Там было принято решение исследовать покойную кошку, и не зря, в биоматериале почившей выявили вирус бешенства.

В связи с чем в границах деревни Таишево сельского поселения Юнусовского сельсовета муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан установили карантин по бешенству животных.

В границах карантинной территории активно работают ветеринары, они обследуют и прививают домашних животных. Жителям же напоминают правила поведения в случае встречи с бешеными домашними животными.

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