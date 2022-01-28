В Башкирии увеличилось число преступлений, совершенных под наркотиками

Известно, что за 2021 год таких случаев было выявлено 115, а это на 23,7% больше, чем за предыдущий год. Башкирия оказалась на 14 месте среди регионов с подобными преступлениями. На первом месте оказалась Москва с лидирующей цифрой 558.