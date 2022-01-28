В Башкирии увеличилось число преступлений, совершенных под наркотиками

В Башкирии увеличилось число преступлений, совершенных под наркотиками
В Башкирии увеличилось число преступлений, совершенных под наркотиками
28 января, 08:46ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Башкирия оказалась на 14 месте среди регионов с подобными преступлениями.

В республике увеличилось количество жителей, которые совершают преступления под наркотическими веществами. Отчет опубликовали на портале правовой информации РФ.

Известно, что за 2021 год таких случаев было выявлено 115, а это на 23,7% больше, чем за предыдущий год. Башкирия оказалась на 14 месте среди регионов с подобными преступлениями. На первом месте оказалась Москва с лидирующей цифрой 558.

Ранее сообщалось, что в Уфе в 2021 году снизилось количество преступлений на 8,7% по сравнению с предыдущем годом. Известно, к уголовной ответственности в Башкирии было привлечено 4300 человек.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы