В Башкирии увеличилось число преступлений, совершенных под наркотиками

В республике увеличилось количество жителей, которые совершают преступления под наркотическими веществами. Отчет опубликовали на портале правовой информации РФ.
Известно, что за 2021 год таких случаев было выявлено 115, а это на 23,7% больше, чем за предыдущий год. Башкирия оказалась на 14 месте среди регионов с подобными преступлениями. На первом месте оказалась Москва с лидирующей цифрой 558.
Ранее сообщалось, что в Уфе в 2021 году снизилось количество преступлений на 8,7% по сравнению с предыдущем годом. Известно, к уголовной ответственности в Башкирии было привлечено 4300 человек.