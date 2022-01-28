В Башкирии с начала прививочной кампании «Спутником М» вакцинировали 172 ребенка

Также Семавина уточнила, что в данный момент вакцинация подростков с 12 до 17 лет ведется в поликлиниках по месту прикрепления, однако уже в скором времени врачи планируют осуществлять выезды в школы республики для того, чтобы вакцинировать детей централизованно. Однако произойдет это только после того как в в регион будут доставлены дополнительные партии вакцины.