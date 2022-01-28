В Башкирии пройдут массовые проверки водителей

Ранее ГИБДД Башкирии назвала основные причины аварий в регионе в 2021 году Как правило, большинство из них происходили при нарушении правил на перекрестах и при выезде на встречную полосу. Также отмечается, что количество аварий с участием нетрезвых водителей удалось снизить.