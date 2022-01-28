Российские ученые Новоселов и Гейм воссоздали условия рождения материи в графене

Ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм, являющиеся лауреатами Нобелевской премии, заявили, что внутри графена возможно создание условий, при которых возле черных дыр и прочих космических объектов из пустоты вакуума родится материя.

Явление, о котором идет речь, относят к сфере астрофизики, а также физики частиц, пишет сайт newizv.ru. Вакуум нельзя назвать абсолютно пустым, и доказательством этого является эффект Швингера, пояснили специалисты. Сверхмощные магнитные либо электрические поля воздействуют на вакуум, и некоторые пары виртуальных частиц и античастиц в результате разрываются, формируя реальные электроны и позитроны. Ученые считают, что частицы антиматерии возникают таким образом возле нейтронных звезд, черных дыр и других космических объектов, вырабатывающих такие электрические и магнитные поля. Новоселов, Гейм и Кумар вместе с коллегами провели целый ряд опытов с очень узкими полосками графена. В результате был обнаружен эффект Швингера. Специалисты изучали следующие моменты: насколько размеры таких наноструктур, их композиции и количество слоев оказывают влияние на скорость и на направление движения электронов в графене. Ученые прикладывали к углеродному материалу разные внешние поля, и при определенных параметрах полей электроны внезапно начинали движение со сверхсветовой скоростью. Специалисты пояснили такой невозможный эффект тем, что внутри графена появлялись новые носители заряда. По словам физиков, процесс рождения материи целиком совпадал с тем процессом, в ходе которого материя возникала вследствие вышеупомянутого эффекта Швингера. В итоге российские ученые пришли к следующему выводу: конструкции из графенов вполне можно применять для дальнейших исследований процесса возникновения материи. Следует отметить, что Нобелевский лауреат Константин Новоселов трудится как в России, так и в Великобритании. Предприниматель Владимир Потанин инвестировал 500 миллионов рублей в открытие лаборатории, в условиях которой ученый вместе с коллегами займется созданием новых "умных материалов" для нейрокомпьютеров. Для этого специалисты объединят достижения биотехнологий и квантовой физики. Ученые планируют целый ряд исследований на стыке физики с математикой, биологией и психологией.

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