Радий Хабиров прокомментировал сообщения об опарышах в больничном питании РДКБ

Радий Хабиров жестко высказался о том, как нужно поступать с поставщиками некачественных продуктов в социальные объекты, заявив, что предупреждение в таких случаях должно быть только однократным, после чего сотрудничество с провинившимся поставщиком следует разрывать. также Радий Хабиров сказал, что сами организации должны строго соблюдать все требования к безопасности и качеству продуктов питания.