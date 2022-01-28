Радий Хабиров прокомментировал сообщения об опарышах в больничном питании РДКБ

Радий Хабиров прокомментировал сообщения об опарышах в больничном питании РДКБ
Радий Хабиров прокомментировал сообщения об опарышах в больничном питании РДКБ
28 января, 19:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Глава Башкирии рассказал рассказал как поступать с поставщиками в сфере социального питания, которые позволяют себе подобные поставки.

После того как уфимка, которая со своим ребенком проходит лечение в РДКБ в Уфе показала опарышей в рыбе, которой кормят пациентов, ситуацией заинтересовались не только в минздраве и следственном комитете, который уже начал проверку, но и на самом высоком уровне, на уровне главы Башкирии.

Радий Хабиров жестко высказался о том, как нужно поступать с поставщиками некачественных продуктов в социальные объекты, заявив, что предупреждение в таких случаях должно быть только однократным, после чего сотрудничество с провинившимся поставщиком следует разрывать. также Радий Хабиров сказал, что сами организации должны строго соблюдать все требования к безопасности и качеству продуктов питания.

В случае если такая ситуация уже возникала неоднократно, мы прекращаем работу с такой компанией. Это должны понимать все предприниматели, работающие в сфере социального питания.Радий Хабиров

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