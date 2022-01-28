Появилось полное видео нападения стаи собак на ребенка в центре Уфы

На полном видео видно, что собаки буквально рыщут, то есть стая сформирована не спонтанно. Животные организованно бегут по тропинкам, пока не встречают того самого школьника, который и становится их целью. для чего именно он понадобился голодным животным мы уже не узнаем, но можно предположить, что собак интересовала отнюдь не успеваемость мальчика.