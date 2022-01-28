Пациенты не избавляются от симптомов долгого COVID-19 даже через год

Ученые выяснили, что большая часть людей, перенесших коронавирус в больницах, и сообщивших после выписки о симптомах длительного ковида, не поправились даже спустя год.

Авторы масштабного британского проекта PHOSP-COVID изучили данные более 2 000 взрослых пациентов. Об этом информирует iz.ru. Исследователи заявили, что по прошествии 12 месяцев негативные проявления исчезли лишь у трех из десяти человек. По их словам, многие пациенты, участвующие в проекте, полностью поправились через пять месяцев. Но большая часть из них призналась, что состояние их здоровья по прошествии года в положительную сторону изменилось незначительно. Руководитель исследования, профессор респираторной медицины в Университете Лестера Крис Брайтлинг сообщил, что самыми частыми продолжительными симптомами ковида, на которые жалуются переболевшие, являются усталость, боль в мышцах, плохой сон и одышка. Пациенты сетовали на снижение качества своей жизни, связанное со здоровьем, даже через год после выписки из больницы. Их здоровье оставалось значительно хуже, чем до заражения.

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