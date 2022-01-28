О начале ремонта старого бельского моста в Уфе вместо мэра заявил глава горсовета

О начале ремонта старого бельского моста в Уфе вместо мэра заявил глава горсовета
О начале ремонта старого бельского моста в Уфе вместо мэра заявил глава горсовета
28 января, 20:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com Марат Васимов
28 января известие о том, когда в Уфе начнется ремонт старого арочного моста через Белую озвучил председатель горсовета Уфы Марат Васимов.

Марат Васимов сообщил уфимцам на своей странице в социальных сетях о том, что уже в марте 2022 года в уфе начнется капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую.

Васимов отметил, что полумерами с ремонтом моста не обойтись и его придется полностью закрывать. Но автомобилистов васимов успокоил, заявив что по загрузке мостов ничего не меняется.

Новый мост-вставка возьмет на себя функции выезда, а мост 1991 года - въезда, и дополнительно на нем будет работать реверсивный светофор.Марат Васимов

Марат Васимов заверил горожан и гостей столицы в том, что сначала будет непривычно, “но мы справимся”.

До строительства нового моста-вставки у нас действовало по 4 полосы в обе стороны, теперь будет по 5. Так что, в любом случае полегче. К капремонту моста приступят 1 марта, а до этого времени попросим протестировать новую схему движения, чтобы привыкнуть к моменту, когда мост уже перекроют для работ.Марат Васимов

Было сказано и о сроках, по словам Васимова перед строителями стоит задача завершить работы к августу 2024 года.

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