О начале ремонта старого бельского моста в Уфе вместо мэра заявил глава горсовета

Марат Васимов сообщил уфимцам на своей странице в социальных сетях о том, что уже в марте 2022 года в уфе начнется капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую.
Васимов отметил, что полумерами с ремонтом моста не обойтись и его придется полностью закрывать. Но автомобилистов васимов успокоил, заявив что по загрузке мостов ничего не меняется.
Новый мост-вставка возьмет на себя функции выезда, а мост 1991 года - въезда, и дополнительно на нем будет работать реверсивный светофор.Марат Васимов
Марат Васимов заверил горожан и гостей столицы в том, что сначала будет непривычно, “но мы справимся”.
До строительства нового моста-вставки у нас действовало по 4 полосы в обе стороны, теперь будет по 5. Так что, в любом случае полегче. К капремонту моста приступят 1 марта, а до этого времени попросим протестировать новую схему движения, чтобы привыкнуть к моменту, когда мост уже перекроют для работ.Марат Васимов
Было сказано и о сроках, по словам Васимова перед строителями стоит задача завершить работы к августу 2024 года.