На совещании в Южно-Сахалинске обсудили отмену налогов для бизнеса на Курилах

Зампредседателя Правительства России – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев провел в Южно-Сахалинске совещание на тему создания преференциального режима для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Курильских островов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» № 27883-8, предусматривающего создание специального налогового режима для налогоплательщиков, работающих на Курильских островах, был внесен на рассмотрение в Госдуму по поручению российского президента. По словам Трутнева, этот документ прошел первые чтения и будет принят уже в ближайшее время. Он отметил, что в связи с этим необходимо понять, как сделать так, чтобы преференциальный режим стартовал максимально быстро, пишет astv.ru. Юрий Трутнев пояснил, что преференциальный налоговый режим дает такие преимущества, как освобождение на двадцать лет от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов; а также уменьшенный тариф страховых взносов в совокупном размере 7,6% на двадцать лет и применение на территории Курильских островов процедуры свободной таможенной зоны. Для того чтобы обеспечить быстрый старт нового налогового режима, необходимо, по словам полпреда президента РФ в ДФО, провести масштабную подготовительную работу, в которой принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, и администрация Сахалинской области. Трутнев также выразил уверенность, что вступление закона в силу поможет освоить Курилы, принесет пользу экономике Дальнего Востока и России в целом и даст возможность организовать новые промышленные, туристические и социальные объекты, а также рабочие места. Юрий Трутнев подчеркнул, что российским властям нужно создать условия для инвесторов - например, предоставить возможность получить земельный участок, подключиться к электроэнергии и др. Он заявил, что дополнительно к возможностям преференциального режима инвесторы смогут воспользоваться также другими инструментами, внедренными на Дальнем Востоке. В ходе совещания обсуждался и вопрос расширения населенных пунктов на Курильских островах. Как рассказал губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко, в настоящее время ведется работа по зонированию территорий. По его словам, инвесторы должны представлять, где расположится территория под рекреацию, а где - участки под промышленные проекты. Лимаренко сообщил, что все работы планируется закончить к сентябрю этого года. Также предполагается привлечь к этой работе инвесторов, чтобы была возможность учесть их пожелания. И наконец, отдельно прорабатывается возможность строительства жилья и создания социальной инфраструктуры, резюмировал глава региона.

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