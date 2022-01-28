Выбросившая младенца в мусорку мать из Башкирии сделала признание

Стали известны подробности истории с телом новорожденного ребенка на мусороперерабатывающем комплексе в Мелеузе. Мать, личность которой удалось установить, рассказала о причинах своего поступка.

Подозреваемой оказалась 27-летняя жительница Сибая, сообщает "КП-Уфа" со ссылкой на собственный источник. Девушка разведена и одна содержит двух детей. По ее словам, о беременности никто не знал, ребенка она родила прямо на рабочем месте на птицефабрике. Как сообщил собеседник "КП-Уфа", никто не видел, что произошло, сама женщина утверждает, что ребенок родился уже мертвым. Сначала она положила его за окно, затем завернула в пакет и выбросила в мусорный бак. Почему она не вызвала скорую - объяснить не может. На данный момент следователям предстоит выяснить, так ли это на самом деле. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу чтобы выяснить, в какой момент наступила смерть младенца и по каким причинам. Напомним, что случай произошел 27 января на мусоросортировочном комплексе в Мелеузе. Работники обнаружили тело младенца в мусорном мешке и дело было передано на контроль Следственному Комитету Башкирии.

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