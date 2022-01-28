Как спастись от бездомных собак? Инструкция Управления гражданской защиты Уфы

По всей стране, в том числе и в Башкирии, участились случаи нападения бездомных собак на людей. При этом власти не справляются с ситуацией. Чтобы как-то помочь нашим читателям спасти свои жизни и жизни своих детей публикуем инструкцию от Управления гражданской защиты, как вести себя столкнувшись со стаей собак.

Мы попросили Управление Гражданской Защиты и профессионального кинолога рассказать, как вести себя в случае, если вы столкнулись со стаей бродячих животных. Если бродячие животные находятся вдалеке Не совершайте резких движений, постарайтесь обходить стаю по дуге, не выпуская при этом животных из поля зрения. Нельзя поворачиваться спиной или пытаться убежать, необходимо вести себя спокойно и без резких движений. Рекомендация касается и тех случаев, если вам повстречалась только одна бродячая собака. Стая собак находится рядом со мной. Можно ли избежать нападения? Ни в коем случае не поворачивайтесь к собакам спиной. Постарайтесь найти забор, стену дома или машину, любое препятствие, которое не даст стае окружить вас со всех сторон. Постарайтесь не совершать резких движений, держите перед собой сумку или рюкзак. Если рядом нет подручных средств, то держите вытянутой руку, чтобы в случае нападения защитить тело. На меня несется собака или стая собак. Что делать? Громко кричать, чтобы привлечь внимание окружающих и попытаться напугать животных. Защищайте голову и шею, выставляйте вперед все подручные средства — сумку, рюкзак, пакет с продуктами, шариковые ручки, куски камней или льда, которые могут оказаться рядом с вами. Не забывайте при этом громко и без перерыва звать на помощь. Как вести себя при нападении? Прикрывайте уязвимые части тела, постарайтесь втянуть голову в шею и опустить подбородок. Сначала собака или стая собак будут активно прыгать на вас, пытаясь повалить на землю. Затем в ход пойдут укусы. Если собака вцепится в руку или в пакет, бейте ее по уязвимым местам — кончику носа, переносице, глазам, копчику и суставам. При нападении ни в коем случае не пытайтесь убежать, в этом случае собаки становятся еще агрессивнее. Почему может напасть бродячая собака? Чаще всего собаки нападают из-за испуга или когда защищают свою территорию. Собак может также напугать незаметное приближение человека, шуршание пакета, запах алкоголя или мелькание ног при беге. Животное может также подбежать к вам от скуки и начать хватать вас за рукава, части тела, прыгать и пытаться привлечь внимание. В этом случае, собака видит в вас объект для своих игр. Кроме того животное может напасть из-за заболевания бешенством. Мне удалось спастись. Что дальше? В первую очередь, убедитесь в том, что вы в безопасности. Внимательно ощупайте себя на предмет травм, в случае сильных укусов и плохого самочувствия вызывайте скорую помощь. Если собаки вас все-таки покусали, обратитесь в травпункт, чтобы понять, занесли ли вам бездомные животные инфекцию. Заявления на отлов бродячих животных принимаются по телефону 8-917-730-03-03. Приют ООО «Актив» располагается по адресу: г. Уфа, Бирский тракт, 4 к2. Если собака напала на человека, незамедлительно звоните по номеру Управления гражданской защиты г.Уфы или 112. Напомним, что в пятницу, 28 января, в сети появилось видео, на котором подросток убегает от целой стаи собак. По счастливой случайности, рядом оказался дворник с лопатой, который смог отогнать бродячих псов и мальчик не пострадал. Теперь следователи Кировского района начали проверку — они оценят действия ответственных за отлов животных. К сожалению, это не первый подобный случай в Башкирии, — год назад в селе Сафарово собаки загрызли насмерть четырехлетнего ребенка.

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